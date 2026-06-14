كأس العالم - تأخر سفر أوروجواي إلى أمريكا بسبب مشكلة في التصاريح

تواجه بعثة منتخب أوروجواي تأخرا في السفر من المكسيك إلى الولايات المتحدة، بعدما تقرر تجهيز طائرة بديلة تابعة لشركة أيرومكسيكو لاستكمال الرحلة.

ويستعد منتخب أوروجواي لمواجهة السعودية صباح الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لكأس العالم.

وكان من المفترض أن تغادر البعثة في وقت مبكر وفقا للجدول المحدد، إلا أن خطأ متعلق بالأوراق والتصاريح الخاصة بالطائرة، أدى إلى عدم إقلاع الطائرة في الموعد المقرر.

وبحسب شبكة "تيليموندو أوروجواي"، فإن لاعبي المنتخب يقضون وقتهم داخل الفندق في انتظار حل الأزمة، بينما يتم في الوقت الحالي تزويد الطائرة بالوقود وتحميل الأمتعة تمهيدا لإقلاعها فور الانتهاء من الإجراءات.

وقد يلغى المؤتمر الصحفي الخاص بمارسيلو بييلسا مدرب أوروجواي بسبب التأخر في الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: "إسبانيا، وكاب فيردي، وأوروجواي".

ويفتتح أوروجواي مبارياته بمواجهة السعودية صباح الثلاثاء 16 يونيو.

ويواجه أوروجواي كاب فيردي في الجولة الثانية صباح 22 يونيو.

ويختتم مبارياته بمواجهة إسبانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات فجر 27 يونيو.