كأس العالم – مدرب السعودية: استراحة منتصف الشوط تساعدنا على توجيه اللاعبين

يرى جروجيوس دونيس المدير الفني لمنتخب السعودية أن استراحة منتصف الشوط في كأس العالم تساعد المدربين على إعطاء التعليمات للاعبين.

ويلعب منتخب السعودية ضد أوروجواي في أولى جولات مجموعات كأس العالم.

وقال دونيس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوروجواي: "نعرف أن الظروف المناخية صعبة جدا وأعتقد أن هذا الأمر ضروري لأنه يعطي الفرصة للمدربين لإعطاء بعض التوجيهات للاعبين، ولا يمكن القول أن ذلك سوف يؤثر على اللعب ولكن هذه قاعدة ويجب الالتزام بها".

وأضاف "لم يكن هناك الوقت الطويل لإعداد منتخب السعودية لكأس العالم، الدوري انتهى في وقت متأخر وتوليت تدريب المنتخب في 12 حصة تدريبية فقط".

وأكمل "اللاعبون بذلوا الكثير من الجهد لفهم طريقتي في التدريب، وسنظهر غدا أننا كنا نستعد بشكل جيد وسنحقق أفضل نتيجة ممكنة".

وأوضح "أنا على علم بتاريخ كرة القدم في السعودية، والجيل الماضي ساهم بشكل كبير في تطوير المنتخب ونريد أن نستمثر جهده".

وشدد "لا يمكنني أن أتحدث عن جاهزية المنتخبات الأخرى فهذا ليس عملي، حاولنا أن نحلل أداء ولعب منافسينا بكل الطرق الممكنة، ونحن فكر الآن في مباراة أوروجواي فهو فريق قوي ومدربه مميز ومنظم".

وأكد "لدي شعور أن مجموعتنا هي أصعب مجموعة في كأس العالم، وعلينا أن نعرف كيف نؤدي في الملعب واللعب بذكاء".

وأشار "من الصعب توقع نتائج هذه المجموعة وإليكم المثال، ما حدث في مونديال قطر أن فازت السعودية على الأرجنتين وفي النهاية لم نتأهل للدور الثاني، كل مباراة مهمة لأن هناك 8 منتخبات من المركز الثالث سيتأهلون للدور الثاني".

وأتم تصريحاته "في السعودية في السنوات الأخيرة كانت هناك استثمارات عديدة في كرة القدم ومن نتائج ذلك تطوير وتحسين الدوري ورفع جودته، واللاعبين السعوديين يلعبون بجوار لاعبين مميزين يرفعون من مستواهم".