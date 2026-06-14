مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) اليابان.. رأسية خطيرة
الأحد، 14 يونيو 2026 - 22:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هولندا ضد اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.
ويلعب منتخبا هولندا واليابان رفقة السويد وتونس.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 34: رأسية خطيرة من دونييل مالين عقب عرضية من ركلة ركنية لكن سوزوكي تصدى للكرة.
ق 21: تسديدة من هيروكي إيتو من مسافة بعيدة لكن ذهبت أعلى المرمى.
انطلاق المباراة
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