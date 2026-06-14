انتهت كأس العالم - هولندا (2)-(2) اليابان

الأحد، 14 يونيو 2026 - 22:58

كتب : FilGoal

جان بول فان هيكي - دايزن ماييدا - هولندا - اليابان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هولندا ضد اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

ويلعب منتخبا هولندا واليابان رفقة السويد وتونس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت

ق 88: جوووووووووول دايتشي كامادا من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

ق 73: تسديدة من كودي جاكبو في الزاوية الضيقة لكن تصدى لها سوزوكي.

ق 67: تسديدة صاروخية من كوبو من خارج منطقة الجزاء لكن ذهبت أعلى المرمى.

ق 64: جوووووووووول سامرفيل من تسديدة مقوسة قوية.

ق 57: جوووووووول كيتو ناكامورا بعد تسديدة أرضية قوية.

ق 51: جوووووول فيرجيل فان دايك من رأسية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: تسديدة خطيرة من أياسي ويدا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 44: تسديدة من كيتو ناكامورا ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 34: رأسية خطيرة من دونييل مالين عقب عرضية من ركلة ركنية لكن سوزوكي تصدى للكرة.

ق 21: تسديدة من هيروكي إيتو من مسافة بعيدة لكن ذهبت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة

كأس العالم اليابان هولندا
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