استراحة كأس العالم - هولندا (0)-(0) اليابان.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هولندا ضد اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

ويلعب منتخبا هولندا واليابان رفقة السويد وتونس.

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استراحة

ق 45: تسديدة خطيؤة من أياسي ويدا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 44: تسديدة من كيتو ناكامورا ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 34: رأسية خطيرة من دونييل مالين عقب عرضية من ركلة ركنية لكن سوزوكي تصدى للكرة.

ق 21: تسديدة من هيروكي إيتو من مسافة بعيدة لكن ذهبت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة