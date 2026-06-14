استراحة كأس العالم - هولندا (0)-(0) اليابان.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 14 يونيو 2026 - 22:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هولندا ضد اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.
ويلعب منتخبا هولندا واليابان رفقة السويد وتونس.
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استراحة
ق 45: تسديدة خطيؤة من أياسي ويدا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية.
ق 44: تسديدة من كيتو ناكامورا ارتطمت في الشباك الخارجية.
ق 34: رأسية خطيرة من دونييل مالين عقب عرضية من ركلة ركنية لكن سوزوكي تصدى للكرة.
ق 21: تسديدة من هيروكي إيتو من مسافة بعيدة لكن ذهبت أعلى المرمى.
انطلاق المباراة
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