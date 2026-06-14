استراحة كأس العالم - هولندا (0)-(0) اليابان.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 14 يونيو 2026 - 22:58

كتب : FilGoal

جان بول فان هيكي - دايزن ماييدا - هولندا - اليابان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هولندا ضد اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

ويلعب منتخبا هولندا واليابان رفقة السويد وتونس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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استراحة

ق 45: تسديدة خطيؤة من أياسي ويدا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 44: تسديدة من كيتو ناكامورا ارتطمت في الشباك الخارجية.

ق 34: رأسية خطيرة من دونييل مالين عقب عرضية من ركلة ركنية لكن سوزوكي تصدى للكرة.

ق 21: تسديدة من هيروكي إيتو من مسافة بعيدة لكن ذهبت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة

كأس العالم هولندا اليابان
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