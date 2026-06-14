كأس العالم – صاحب هدف كوراساو: كانت لحظة تاريخية لنا

عبر ليفانو كومينينسيا صاحب هدف منتخب كوراساو الأول في كأس العالم عن شعوره بالفخر لهذه اللحظة أمام ألمانيا رغم الخسارة.

وخسر منتخب كوراساو 7-1 أمام ألمانيا في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال ليفانو عبر بي إن سبورتس: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا أن أسجل أول أهداف بلادي في كأس العالم".

وأضاف "في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد ولكن لسوء الحظ حصلوا على ركلة جزاء في نهاية الشوط".

وأتم تصريحاته "علينا أن نلعب كما لعبنا في الشوط الأول أمام ألمانيا وأن نسير على نفس النسق وأن نعمل بشكل جيد ومستمر".

ويقع منتخب كوراساو في المجموعة الخامسة لكأس العالم بجانب ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار.