كأس العالم – صاحب هدف كوراساو: كانت لحظة تاريخية لنا
الأحد، 14 يونيو 2026 - 22:48
كتب : FilGoal
عبر ليفانو كومينينسيا صاحب هدف منتخب كوراساو الأول في كأس العالم عن شعوره بالفخر لهذه اللحظة أمام ألمانيا رغم الخسارة.
وخسر منتخب كوراساو 7-1 أمام ألمانيا في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.
وقال ليفانو عبر بي إن سبورتس: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا أن أسجل أول أهداف بلادي في كأس العالم".
وأضاف "في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد ولكن لسوء الحظ حصلوا على ركلة جزاء في نهاية الشوط".
وأتم تصريحاته "علينا أن نلعب كما لعبنا في الشوط الأول أمام ألمانيا وأن نسير على نفس النسق وأن نعمل بشكل جيد ومستمر".
ويقع منتخب كوراساو في المجموعة الخامسة لكأس العالم بجانب ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار.
نرشح لكم
كأس العالم – مؤتمر دي لا فوينتي: هذا موقف يامال من مواجهة كاب فيردي.. وسعيد لكوكوريا كأس العالم - تأخر سفر أوروجواي إلى أمريكا بسبب مشكلة في التصاريح كأس العالم – مدرب السعودية: استراحة منتصف الشوط تساعدنا على توجيه اللاعبين كأس العالم - بعد ثنائيته في كوراساو.. هافرتز رجل مباراة ألمانيا الأولى نوير: انتظرت هذه اللحظة طويلا.. وما حدث في هدف كوراساو مجرد سوء حظ مباشر كأس العالم - هولندا (0)-(0) اليابان.. بداية الشوط الثاني كأس العالم: ربيعة: نعرف خطورة هجوم بلجيكا.. ونلعب بشكل جماعي جرح تاني للسامبا