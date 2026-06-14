كأس العالم – ياسر إبراهيم: نعرف أهمية مباراة بلجيكا.. وصلاح ينقل لنا خبراته

الأحد، 14 يونيو 2026 - 22:00

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - مصر ضد إسبانيا

شدد ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر على أن الفراعنة يعرفون جيدا أهمية مباراة بلجيكا في كأس العالم.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

مصر

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات للصحفيين على هامش مران منتخب مصر: "نعرف أهمية المباراة القوية ضد بلجيكا ونستعد بكل قوة للمواجهة الأولى لنا في كأس العالم".

وأضاف "نعمل على الإيجابيات والسلبيات مع حسام حسن ونحاول تنفيذ كل تعليمات الجهاز الفني لنا".

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وأكمل "حلم أي لاعب المشاركة في كأس العالم، منتخب مصر لم يشارك كثيرا في المونديال ولذلك التواجد في قائمة الفراعنة في هذا الحدث هو حلم للجميع".

وأشار "صلاح يتحدث معنا دائما وينقل لنا خبراته في اللعب ونستفيد منه الكثير".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية ولكن نحن نركز في مباريات منتخب مصر فقط".

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن في وقت سابق رحيل ميلود حمدي بعد انتهاء تعاقده.

وأشار الاتحاد إلى أن الجهاز الفني بالكامل سيرحل عن تدريب الفريق.

وكان ميلود حمدي قد تولى تدريب الفريق في شهر أبريل الماضي خلفا لتامر مصطفى.

وقاد صاحب الـ 55 عاما، الاتحاد السكندري في 10 مباريات، ونجح خلالهم في تحقيق الفوز ب 3 مباريات والتعادل في 4 وخسر 3 آخرين.

وأنهى الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز بالمركز العاشر في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 والذي هبط لدوري المحترفين.

ياسر إبراهيم منتخب مصر كأس العالم
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