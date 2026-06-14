مباشر كأس العالم - ألمانيا (0)-(0) كوراساو.. بداية المباراة

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة ألمانيا وكوراساو في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في كأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب هوستون في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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بداية المباراة.