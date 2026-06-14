انتهت كأس العالم - ألمانيا (7)-(1) كوراساو.. ماكينات بلا رحمة

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة ألمانيا وكوراساو في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في كأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب هوستون في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق88: سجل هافرتيز الهدف السابع

ق78: أونداف يسجل السادس

ق76: أهدر جيرل مارجاريثا فرصة الهدف الثاني بتسديدة مقوسة مرت بجوار مرمى نوير

ق69: ناثانيال براون يسجل الخامس لمنتخب ألمانيا

ق63: ساني يهدر انفراد صريح بالمرمى

ق46: موسيالا يسجل الرابع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+4: جووووول الثااالث هافرتيز

ق45+2: ضربة جزاء لمنتخب ألمانيا لصالح نيميتشا

ق38: شلوتربيرك يسجل الثاني لألمانيا

ق28: حارس كوراساو يتصدى لرأسية شلوتيربيرك

ق21: جووووول التعاااادل ليفانو كومينينسيا

ق14: فيرتز يسدد كرة مقوسة وتمر بجوار المرمى

ق9: نيميتشا يهدر الهدف الثاني بتسديدة صاروخية على يمين حارس المرمى

ق6: فيليكس نميتشا يتقدم بالهدف الأول لألمانيا بتسديدة مميزة

بداية المباراة.