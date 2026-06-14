تقرير: جفارديول يجدد عقده مع مانشستر سيتي ويغلق الباب أمام ريال مدريد

الأحد، 14 يونيو 2026 - 17:15

كتب : FilGoal

يوشكو جفارديول يحتفل بهدف مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

كشفت صحيفة سبورتسكي نوفوستي الكرواتية موقف يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي من تجديد عقده أو الرحيل عن الفريق الإنجليزي.

يوشكو جفارديول

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع مدافعه جفارديول بشأن تمديد عقده لفترة جديدة، ليبقى اللاعب داخل صفوف الفريق حتى صيف 2032.

وبحسب التقرير جاءت خطوة إدارة مانشستر سيتي بعد المستويات المميزة التي قدمها المدافع الكرواتي منذ انضمامه إلى الفريق، إذ أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.

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وأضافت الصحيفة أن تمديد عقد جفارديول لا يهدف فقط إلى تأمين مستقبل اللاعب مع النادي، بل يمثل أيضًا رسالة واضحة للأندية المهتمة بضمه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان من بين الأندية التي تتابع وضع المدافع الكرواتي وتضعه ضمن خياراتها الدفاعية المستقبلية، إلا أن مانشستر سيتي يسعى من خلال العقد الجديد إلى إغلاق الباب أمام أي محاولات للتعاقد مع اللاعب.

ويُعد جفارديول أحد أبرز المدافعين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ما جعله محل اهتمام عدد من كبار القارة، لكن يبدو أن مانشستر سيتي حسم موقفه بالحفاظ على اللاعب بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2032.

وخاض جفارديول مع مانشستر سيتي 122 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

مانشستر سيتي جفارديول
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