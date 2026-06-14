منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يوجه انتقادات لتنظيم الولايات المتحدة لكأس العالم

انتقد مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم تعامل الولايات المتحدة مع الوفود المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أنها لم تلتزم بالبروتوكولات الدولية الخاصة بالبطولة.

وقال تاج في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: "أشكر رئيس المكسيك ونائبه والشعب المكسيكي على كل أشكال التعاون التي قدموها لمنتخبنا. لكن لديّ شكوى من المضيف الآخر للبطولة، الذي لم يلتزم، على الأقل تجاه إيران، بأي من بروتوكولات كأس العالم أو المعايير الدولية".

وأضاف "من بين البروتوكولات المعتمدة أن يُرفع العلم الرسمي للبلد داخل الملعب، ونحن أبلغنا فيفا بالعلم الرسمي لإيران".

وأوضح تاج "فيفا يحاول معالجة هذه القضايا وقد أبدت تعاونًا جيدًا".

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وعن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين البلدين، أكد تاج أن تركيز المنتخب الإيراني ينصب بالكامل على كرة القدم، إذ قال: "جئنا إلى هنا من أجل كرة القدم فقط".

وأتم حديثه قائلا "تم توفير أفضل الظروف الممكنة للمنتخب، وتركيزنا الكامل منصب على المباريات المقبلة. بالطبع، نرحب بأي اتفاق يخدم مصالح بلدنا ويساهم في تعزيز السلام".

إلى ذلك، تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للسماح للاعبي منتخب إيران بارتداء شارات سوداء على أذرعهم خلال مواجهة مصر في كأس العالم، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية قبل أيام.

وذلك بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء.

ويصطدم منتخب إيران بنظيره المصري يوم 27 يونيو الجاري ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وأوضح التقرير أنه نظرا لتزامن هذا اللقاء مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين في يوم عاشوراء، أبلغ الاتحاد الإيراني لكرة القدم فيفا برغبة اللاعبين في ارتداء شارات سوداء على أذرعهم.

وأضاف التقرير أن الجانب الإيراني يتوقع موافقة فيفا على هذا الطلب احتراما للمناسبة الدينية.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد تقدم بطلب مماثل لارتداء شارات سوداء في مباراته أمام السنغال، التي ستُقام في اليوم نفسه.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا