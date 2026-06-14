منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يوجه انتقادات لتنظيم الولايات المتحدة لكأس العالم

الأحد، 14 يونيو 2026 - 16:57

كتب : FilGoal

افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك

انتقد مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم تعامل الولايات المتحدة مع الوفود المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أنها لم تلتزم بالبروتوكولات الدولية الخاصة بالبطولة.

وقال تاج في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: "أشكر رئيس المكسيك ونائبه والشعب المكسيكي على كل أشكال التعاون التي قدموها لمنتخبنا. لكن لديّ شكوى من المضيف الآخر للبطولة، الذي لم يلتزم، على الأقل تجاه إيران، بأي من بروتوكولات كأس العالم أو المعايير الدولية".

وأضاف "من بين البروتوكولات المعتمدة أن يُرفع العلم الرسمي للبلد داخل الملعب، ونحن أبلغنا فيفا بالعلم الرسمي لإيران".

أخبار متعلقة:
أيوب بوعدي: سعيد باهتمام بعض الأندية بضمي ولكن كأس العالم - تشالهان أوجلو: كنا نستحق الفوز على أستراليا كأس العالم - مدرب أستراليا: كان بإمكاننا التسجيل أكثر ضد تركيا.. وبنينا فريقا ليحقق الفوز كأس العالم - وهبي: مشاركة بوعدي أمام البرازيل لم تكن مخاطرة

وأوضح تاج "فيفا يحاول معالجة هذه القضايا وقد أبدت تعاونًا جيدًا".

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وعن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين البلدين، أكد تاج أن تركيز المنتخب الإيراني ينصب بالكامل على كرة القدم، إذ قال: "جئنا إلى هنا من أجل كرة القدم فقط".

وأتم حديثه قائلا "تم توفير أفضل الظروف الممكنة للمنتخب، وتركيزنا الكامل منصب على المباريات المقبلة. بالطبع، نرحب بأي اتفاق يخدم مصالح بلدنا ويساهم في تعزيز السلام".

إلى ذلك، تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للسماح للاعبي منتخب إيران بارتداء شارات سوداء على أذرعهم خلال مواجهة مصر في كأس العالم، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية قبل أيام.

وذلك بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء.

ويصطدم منتخب إيران بنظيره المصري يوم 27 يونيو الجاري ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وأوضح التقرير أنه نظرا لتزامن هذا اللقاء مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين في يوم عاشوراء، أبلغ الاتحاد الإيراني لكرة القدم فيفا برغبة اللاعبين في ارتداء شارات سوداء على أذرعهم.

وأضاف التقرير أن الجانب الإيراني يتوقع موافقة فيفا على هذا الطلب احتراما للمناسبة الدينية.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد تقدم بطلب مماثل لارتداء شارات سوداء في مباراته أمام السنغال، التي ستُقام في اليوم نفسه.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر إيران بلجيكا كأس العالم نيوزيلندا
نرشح لكم
مدافع تونس بعد الخسارة أمام السويد: نشعر بخيبة أمل.. وعلينا مراجعة أنفسنا سعود عبد الحميد: دونيس منحنا الأريحية.. وانتظروا مباراة قوية أمام أوروجواي كأس العالم - الرياضية: مهاجم السعودية لن يدخل القائمة النهائية لهذا السبب مواعيد مباريات الاثنين 15 يونيو - مصر ضد بلجيكا.. ومواجهة عربية لاتينية كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي كأس العالم - العياري: مشاعري كانت مختلطة بعد الهدف ضد تونس كأس العالم - لموشي: السويد كانت الأفضل من حيث الجودة الفنية كأس العالم - ثلاث مساهمات تهديفية.. إيزاك رجل مباراة السويد ضد تونس
أخر الأخبار
مدافع تونس بعد الخسارة أمام السويد: نشعر بخيبة أمل.. وعلينا مراجعة أنفسنا 6 دقيقة | في المونديال
سعود عبد الحميد: دونيس منحنا الأريحية.. وانتظروا مباراة قوية أمام أوروجواي 9 دقيقة | في المونديال
تقارير: سامي خضيرة يساعد مورينيو في تدريب ريال مدريد 13 دقيقة | الدوري الإسباني
الرياضية: حمد الله يوقع للتعاون 26 دقيقة | ميركاتو
بيلد: بايرن يتوصل لاتفاق من أجل ضم صيباري.. والكشف الطبي وشيك 34 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - الرياضية: مهاجم السعودية لن يدخل القائمة النهائية لهذا السبب 41 دقيقة | في المونديال
مواعيد مباريات الاثنين 15 يونيو - مصر ضد بلجيكا.. ومواجهة عربية لاتينية 50 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ليندلوف: الفوز على تونس بداية رائعة لنا.. وأدرنا المباراة بشكل مثالي 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530914/منافس-مصر-رئيس-الاتحاد-الإيراني-يوجه-انتقادات-لتنظيم-الولايات-المتحدة-لكأس-العالم