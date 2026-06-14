كأس العالم - دي يونج: لدي حماس هائل للمشاركة في البطولة.. وغيابي عن اليورو يمنحي حافزا إضافيا

شدد فريكني دي يونج لاعب منتخب هولندا على شعوره بحماس كبير قبل مشاركته في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة اليابان مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وقال دي يونج خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف ما يمكننا القيام به بشكل أفضل وكما أشار المدرب أيضا، فإن الأمور ليست سيئة بالدرجة التي يصورها الشعور السائد لديهم".

وواصل "في مباراتنا ضد أوزبكستان، رأيت أن نسبة الأهداف المتوقعة لدينا كانت 4 أهداف، في العادة لا أهتم كثيرا بهذه الإحصائيات ولكن هذا يعني أنه كان بإمكاننا تسجيل 6 أهداف بكل سهولة من تلك الفرص".

وتابع "بالطبع أفضل اللعب في عمق الوسط وهذا ما يعرفه الجميع، ولكن سواء لعبت متقدما قليلا أو متأخرا للخلف، فإن ذلك لا يشكل فارقا بالنسبة لي".

وأردف "القائد الثاني للمنتخب؟ أعتقد أن هذا الأمر يحدث بشكل طبيعي، أنا أشعر بالراحة التامة في هذا الدور وبالنسبة لي لا أجد الوضع مختلفا عما كان عليه في السابق".

وأضاف "بالطبع لدي حماس هائل وأتطلع بشدة لبداية البطولة، اعتقد أن غيابي عن بطولة اليورو الأخيرة يمنحني دافعا إضافيا وشعورا خاصا، ولكن حتى لو عدنا بالذاكرة إلى كأس العالم في قطر، فقد كان لدي نفس الحماس والشغف رغم أنني لم أكن قد غبت عن أي بطولة قبلها".

وأتم "عندما يتعلق الأمر بكأس العالم، فأنت دائما تطلع إليها وتكون بكامل حماسك وجاهزيتك ولا تحتاج إلى أي دوافع أو محفزات إضافية على الإطلاق".

ويقع منتخب هولندا في المجموعة مع اليابان والسويد وتونس.