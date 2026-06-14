ريجيكامب يصل تونس لتدريب الترجي

أفادت إذاعة موزاييك أن الروماني لورينتيو ريجيكامب وصل تونس تمهيدا لتدريب الترجي.

وأوضح التقرير أن ريجيكامب وصل صباح يوم الأحد إلى تونس لاستكمال إجراءات التعاقد مع الترجي التونسي.

ومن المنتظر أن يعقد ريجيكامب جلسة مع رئيس النادي حمدي المدب ونائبه المكلف بكرة القدم شكري الواعر، لحسم بعض التفاصيل الأخيرة قبل التوقيع الرسمي على العقد.

قبل نحو شهر من الآن، قرر الترجي التخلي عن خدمات مدربه الفرنسي باتريسل بوميل.

وبعدها أعلن نادي الترجي التونسي تعيين نجمه السابق شكري الواعر مسؤولا عن فرع كرة القدم.

ويعد الواعر أحد أساطير حراسة المرمى في نادي الترجي والمنتخب التونسي.

وجاء قرار تعيين الواعر ضمن عدة قرارات اتخذتها إدارة نادي الترجي التونسي بعد خسارة لقب الدوري، والخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الترجي لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي النادي الإفريقي.

فيما ودع دوري أبطال إفريقيا من الدور نص النهائي على حساب صنداونز.