كأس العالم - مدرب أستراليا: كان بإمكاننا التسجيل أكثر ضد تركيا.. وبنينا فريقا ليحقق الفوز

الأحد، 14 يونيو 2026 - 14:33

كتب : FilGoal

توني بوبوفيتش

يرى توني بوبوفيتش مدرب أستراليا أن فريقه كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف ضد تركيا.

وفازت أستراليا على تركيا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال بوبوفيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة ربما تكون صادمة لبعض الناس ولكنها ليست صادمة لنا ولا للاعبينا".

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وواصل "لدينا فريقا بنيناه ليلعب بشكل جيد، بالطبع لم نكن متأكدين من النتيجة ولكنها تعجبنا، وعليك أن تعمل بشكل قوي لتفوز في مباراة مثل تلك، كان بإمكاننا التسجيل أكثر ولكن النتيجة تعطينا الثقة".

وتابع "الفريق بالكامل قدم مباراة دفاعية كبيرة، وهذا ما تتوقعه لتفوز في مباراة بكأس العالم".

وأردف "لقد رأينا كل شيء نعرفه في الملعب عن تركيا، لديهم لاعبين موهوبين وشكلوا خطرا طوال المباراة وكان علينا الدفاع بشكل جيد ضدهم، ولكننا أيضا شعرنا أن بإمكاننا وضع بعض الضغط عليهم في بعض الأجزاء من الملعب وقد نجحنا بذلك".

وأضاف "ستحترمنا الناس أكثر بعد الفوز على تركيا؟ لا أعرف ولا أهتم بذلك، ربما نظرة البعض ستتغير لأننا هزمنا تركيا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل وعلينا التحضير لمواجهة أمريكا".

وأتم "لقد كانت أمسية فريدة للأستراليين، وأتمنى أن نكون قد أسعدناهم، الدولة بالكامل كانت خلفنا وشعرنا بدعمهم، والآن علينا أن ننظر للأمام، سنسافر كثيرا وعلينا أن نبدأ في الإعداد".

وتلتقي أستراليا في المباراة المقبلة مع أمريكا، بينما تلعب تركيا ضد باراجواي.

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