كما كشف في الجول - البنك الأهلي يتعاقد مع علي حمدي

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع علي حمدي لاعب طلائع الجيش السابق.

ووقع حمدي مع البنك الأهلي على عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع طلائع الجيش.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اقتراب اللاعب من الانضمام للبنك الأهلي (طالع التفاصيل).

ويعد علي حمدي أحد العناصر الأساسية في تشكيل طلائع الجيش خلال الموسم الماضي.

وشارك حمدي في 42 مباراة في كافة البطولات الموسم الماضي، صنع خلالهم هدفين.

ويلعب علي حمدي صاحب الـ 27 عاما، في مركز الوسط المدافع.

وانضم علي حمدي لصفوف طلائع الجيش قبل 5 سنوات قادما من النادي المصري.

وانتهى عقد اللاعب مع طلائع الجيش بنهاية الموسم المنقضي.

وأنهى طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز التاسع بمجموعة الهبوط في جدول ترتيب الدوري.