خبر في الجول - البنك الأهلي الأقرب.. سباق بين 3 أندية لضم علي حمدي لاعب طلائع الجيش

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 16:36

كتب : حامد وجدي

علي حمدي - طلائع الجيش

تتنافس 3 أندية بالدوري المصري على ضم علي حمدي لاعب وسط طلائع الجيش.

علي حمدي

النادي : طلائع الجيش

البنك الأهلي

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي، أقرب الأندية لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد علي حمدي أحد العناصر الأساسية في تشكيل طلائع الجيش خلال الموسم الماضي.

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وشارك حمدي في 42 مباراة في كافة البطولات الموسم الماضي، صنع خلالهم هدفين.

ويلعب علي حمدي صاحب الـ 27 عاما، في مركز الوسط المدافع.

وانضم علي حمدي لصفوف طلائع الجيش قبل 5 سنوات قادما من النادي المصري.

وانتهى عقد اللاعب مع طلائع الجيش بنهاية الموسم المنقضي.

وأنهى طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز التاسع بمجموعة الهبوط في جدول ترتيب الدوري.

طلائع الجيش البنك الأهلي علي حمدي
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