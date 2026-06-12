خبر في الجول - البنك الأهلي الأقرب.. سباق بين 3 أندية لضم علي حمدي لاعب طلائع الجيش

وكيل صلاح يرد على تقارير الانتقال للدوري التركي

خبر في الجول - اهتمام من الأهلي وبيراميدز بضم أسامة فيصل.. والبنك ينتظر الأعلى سعرًا

رومانو: بعد إتمام الاتفاق مع برناردو سيلفا.. رودري لم يعد أولوية في ريال مدريد

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موندو تكشف مدة تعاقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

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موندو ديبورتيفو: اهتمام إيطالي بروجيري وأتلتيكو لا يفكر في البيع إلا بشرط

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