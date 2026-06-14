مدافع بلجيكا يوضح كيف ستؤثر نتيجة لقاء مصر على التشكيل في باقي المباريات

يتوقع ماكسيم دي كويبر مدافع بلجيكا أن تؤثر نتيجة لقاء منتخب بلاده ضد مصر على تشكيل الفريق في باقي مبارياته في كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان رودي جارسيا قد لمح بعد ودية تونس إلى تفضيله للاستقرار الدفاعي، قائلاً: "بلجيكا تملك العديد من الأظهرة اليسرى، لكن معظمهم يميلون للهجوم أكثر من الدفاع. لدينا بالفعل الكثير من القوة الهجومية، لذلك لن أضع جناحين إضافيين في مركزي الظهيرين".

وقال دي كويبر في تصريحات للصحفيين: "المنافسة مع تيموثي كاستاني؟ أنا واثق، إلى حد كبير أن المدرب يعتمد عليّ أيضًا".

واعترف دي كويبر بأن كاستاني قد يمنح الفريق صلابة دفاعية أكبر، حين أوضح "تيموثي وأنا متشابهان إلى حد ما. ربما يمنح استقرارًا دفاعيًا أكبر قليلًا، وهذا أمر مفهوم إذا أراد المدرب حماية الجهة التي يلعب أمامها جيريمي دوكو".

وتابع "أعتقد أن عملي الدفاعي تحسن بشكل كبير. وإذا لم ألعب، فسأتقبل القرار وأحاول أن أكون مؤثرًا في مباريات أخرى."

وأتم "إذا سارت الأمور بشكل جيد ضد مصر، فمن الطبيعي ألا يغيّر المدرب الكثير. أما إذا لم تسر كما يجب، فقد يلجأ إلى تعديلات أسرع".

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلندا.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.