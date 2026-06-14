كأس العالم - مؤتمر كومان: ديباي جاهز.. وأخبرت اللاعبين بالتشكيل منذ يومين

الأحد، 14 يونيو 2026 - 11:42

كتب : FilGoal

رونالد كومان - هولندا – إنجلترا – يورو 2024

كشف رونالد كومان مدرب منتخب هولندا عن جاهزية ممفيس ديباي لاعب فريقه.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة اليابان مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نضع الكثير من الضغط فوق أنفسنا، نريد الذهاب بعيدا في البطولة ولدينا فريق قوي، نعرف أننا بحاجة للتحسن لنحصل على فرصة حقيقية".

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وواصل "نحن بحاجة للتركيز على كل مباراة، أولا سنركز على اليابان لأنها ستكون مباراة صعبة".

وأكمل "خلال اليومين الماضيين، أخبرنا اللاعبين بالتشكيل الذي سيبدأ ولكنني أفضل عدم مشاركة هذا معكم".

وتابع "ممفيس جاهز ولديه القدرة على بدء المباراة، خلال الأيام العشرة الأخيرة منذ بداية التحضير تسنت حالته البدنية، والأمور تبدو بخير، هو لاعب مهم وجزء شديد الأهمية لنجاحنا في تلك البطولة".

وشدد"فيربروجن يستطيع أن يلعب، لقد تدرب بالأمس مع المجموعة، ولدينا الحارس الثاني مارك فليكين والثالث روبن روفز".

وأضاف "لدينا انطباع جيدة عن منتخب اليابان، نحن نحلل جميع خصومنا بحذر، هم يلعبون كرة قدم هجومية ولا أريد النقاش حول لاعبين بشكل فردي ولكننا نعلم أنهم أقوياء بدنيا".

وأتم "نعرف أيضا كيف سيلعب منافسنا، نحن لا نخشاهم ولكننا نحترمهم".

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة مع اليابان وتونس والسويد.

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