كأس العالم - مدرب المغرب: أريد الذهاب إلى ما هو أبعد من نصف النهائي

الأحد، 14 يونيو 2026 - 11:27

كتب : FilGoal

محمد وهبي - المغرب

أوضح محمد وهبي مدرب المغرب أنه يريد قيادة منتخب بلاده لما هو أبعد من نصف نهائي كأس العالم.

وفرض منتخب المغرب التعادل مع البرازيل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 بلقاء أقيم على ملعب ميتلايف. (طالع التفاصيل)

وقال وهبي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لقد تعادلنا مع منتخب البرازيل، ولا يمكن أن نقارن ذلك بمباراة كرواتيا في مونديال 2022".

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وبدأ منتخب المغرب مشواره في كأس العالم 2022 بالتعادل مع كرواتيا، قبل أن ينطلق بقوة نحو نصف النهائي ويستقر في المركز الرابع.

وأضاف "إذا سألتني هل أريد نفس المسار، فسأقول لا، لأنني أريد الذهاب إلى نقطة أبعد من نصف النهائي".

وتابع "لقد كانت مباراة جميلة، وحققنا فيها نقطة، رغم أننا كنا نأمل تحقيق الفوز".

سجل إسماعيل صيباري هدف المغرب، فيما أدرك فينيسيوس جونيور التعادل للبرازيل.

وتعادلت البرازيل لأول مرة في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

محمد وهبي المغرب البرازيل كأس العالم
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