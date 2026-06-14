وهبي عقدة البرازيل

فرض منتخب المغرب التعادل مع البرازيل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 بلقاء أقيم على ملعب ميتلايف.

سجل إسماعيل صيباري هدف المغرب، فيما أدرك فينيسيوس جونيور التعادل للبرازيل.

ولا يزال محمد وهبي مدرب المغرب الجديد عقدة للبرازيل، ففي كأس العالم للشباب التي حقق لقبها العام الماضي مع منتخب المغرب تحت 20 عاما فاز على البرازيل بهدفين لهدف في دور المجموعات ثم أكمل طريقه للتتويج باللقب.

واليوم أكمل الأمر ليس بفوز بل أثار الشكوك للسامبا، البرازيل تعادلت لأول مرة في افتتاح مشوارها بكأس العالم منذ 1978 عندما تعادلت مع السويد بنتيجة 1-1 وآنذاك.

ولأول مرة يحقق منتخب عربي نتيجة إيجابية أمام البرازيل في كأس العالم، السامبا فازت على الجزائر 1-0 في 1986 ثم المغرب 3-0 في 1998، واليوم أول نقطة عربية أمام الأصفر والأسود.

ولأول مرة تتعادل البرازيل في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

ورغم أن وهبي أصبح عقدة برازيلية إلا أنه لا يزال يبحث عن أول فوز في تاريخه بالجولة الأولى من كأس العالم بـ 4 تعادلات و3 هزائم.

لكن هناك جانب إيجابي المغرب تعادل مع كرواتيا في 2022 سلبيا، ثم أكمل مشوارا تاريخيا حتى تحقيق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وإفريقي.

التعادل سيجعل الصدارة غير محسومة إذ يلتقي منتخبا اسكتلندا وهايتي بعد قليل لحسم أمور المجموعة الثالثة.

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التشكيل

بدأ ياسين بونو في حراسة مرمى المغرب وأصبح أكبر لاعب يمثل الأسود في كأس العالم بعمر 35 عاما كاسرا رقم مبارك بوصوفة.

كما بدأ أيوب بوعدي لاعب الوسط الشاب البالغ 18 عاما في اللقاء.

في المقابل دفع كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بثلاثي هجومي مكون من فينيسيوس جونيور ورافينيا وإيجور تياجو.

وصف المباراة

دخل منتخب المغرب اللقاء بشراسة في كل أرجاء الملعب عكس منتخب البرازيل الذي بدأ هادئا.

في الدقيقة 5 مرت عرضية أرضية من الجهة اليسرى من الجميع وسددها أوناحي لكن الدفاع كان في الموعد وشتتها.

وبعد دقيقتين أطلق أشرف حكيمي تصويبة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لأليسون دون خطورة.

استمر أداء منتخب المغرب القوي وفي الدقيقة 21 أرسل براهيم دياز بينية أرضية في عمق دفاع المغرب انفرد على إثرها إسماعيل صيباري وسجل في الشباك كرة من فوق أليسون معلنا تقدم المغرب.

بعد الهدف واستراحة شرب المياه، انقبلت الأوضاع، فسجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل بعد توغل من الجهة اليسرى وتسديدة قوية في الدقيقة 32.

وأصبح لعب منتخب البرازيل أعنف إذ تحصل كل من كاسيميرو وروجر إيبانيز على بطاقة صفراء في الدقيقتين 37 و43 على الترتيب.

شوط أول انتهى بهدف لكل فريق و12 تسديدة، لكن الشوط الثاني جاء فقيرا عكس الأول.















































في بداية الشوط الثاني شارك دانيلو وفابينيو ضمن أولى تغييرات أنشيلوتي بدلا من إيبانيز وكاسيميرو.

تألق بونو في الشوط الثاني ومنع فرصة محققة من أمام إيجور تياجو في الدقيقة 52.

وأجرى أنشيلوتي تغييرين بمشاركة لويز إنريكي وماتيوس كونيا بدلا من إيجور تياجو وباكيتا لتنشيط الهجوم في الدقيقة 61.

وبعد 3 دقائق رد وهبي بتغييرين بإشراك سمير الموربيط وشمس الدين الطالبي بدلا من براهيم دياز وعز الدين أوناحي.

أخطر فرص البرازيل في الشوط الثاني جاءت في الدقيقة 78 بعرضية فينيسيوس وتسديدة أرضية من رافينيا تصدى لها بونو بثبات.

وقبل 10 دقائق على النهاية شارك أنس صلاح الدين وأيوب الميموني بدلا من نصير مزراوي وبلال الخنوس.

ورد أنشيلوتي بمشاركة دانيلو سانتوس بدلا برونو جيماريش في الدقيقة 80.

وكاد دانيلو البديل أن يسجل في الدقيقة 89 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من غياب الرقابة لكن بونو كان في الموعد.

وشارك سفيان رحيمي بدلا من صيباري في الدقيقة 89.

وتألق أليسون في الدقيقة 90+9 بعدما منع تصويبة نائل العيناوي ثم متابعة الميموني لتنتهي المباراة بتعادل عربي برازيلي لأول مرة.