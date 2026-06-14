كأس العالم - ناجلسمان: مواجهة كوراساو مثل الدور الأول بكأس ألمانيا.. وهذا موقف نوير

الأحد، 14 يونيو 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

ناجلسمان - منتخب ألمانيا

كشف جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا عن موقف مانويل نوير حارس مرمى فريقه من المشاركة ضد كوراساو.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جميع اللاعبين حالتهم جيدة، ومانويل نوير سيبدأ المباراة بشكل طبيعي".

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وواصل "لاعبونا تدربوا بشكل جيد وقدموا كل ما لديهم، على الرغم من الحرارة الأجواء جيدة وأنا واثق في فريقي، وبعد التصفيات واختيار القائمة والتحضير قبل البطولة، أتطلع لبدء المشوار".

وتابع "مواجهة كوراساو مثل الدور الأول من كأس ألمانيا، تلعب ضد الفرق الأصغر التي لا تملك شيء لتخسره، هذا يجعل الخصم خطير، لديهم مدرب صاحب خبرة كبيرة وهو دي أدفوكات وبالطبع سيكون لديه خطة".

وأضاف "أهم شيء خلال المباراة الأولى من أي بطولة كبيرة، هو الحصول على النقاط، بالطبع نريد لعب مباراة جيدة ولكن الفوز هو الأهم لنحصل على الثقة".

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة مع كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

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