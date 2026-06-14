مواعيد مباريات الأحد 14 يونيو - ألمانيا ضد كوراساو.. وهولندا تواجه اليابان
الأحد، 14 يونيو 2026 - 10:44
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات دور مجموعات كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا وكندا والمكسيك.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 14 يونيو والقنوات الناقلة.
كأس العالم 2026
ألمانيا × كوراساو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
هولندا × اليابان.. 11 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
كوت ديفوار × إكوادور.. 2:00 صباح الإثنين - بي إن سبورتس ماكس 1.
السويد × تونس.. 5:00 صباح الإثنين - بي إن سبورتس ماكس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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