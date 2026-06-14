مواعيد مباريات الأحد 14 يونيو - ألمانيا ضد كوراساو.. وهولندا تواجه اليابان

الأحد، 14 يونيو 2026 - 10:44

كتب : FilGoal

منتخب هولندا

تستأنف اليوم مباريات دور مجموعات كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 14 يونيو والقنوات الناقلة.

كأس العالم 2026

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ألمانيا × كوراساو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

هولندا × اليابان.. 11 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

كوت ديفوار × إكوادور.. 2:00 صباح الإثنين - بي إن سبورتس ماكس 1.

السويد × تونس.. 5:00 صباح الإثنين - بي إن سبورتس ماكس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

تونس هولندا ألمانيا مواعيد مباريات الأحد كأس العالم 2026
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