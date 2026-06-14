كأس العالم - ماكجين: توقعت كرة الهدف.. وعلينا البناء على هذا النجاح أمام المغرب

الأحد، 14 يونيو 2026 - 08:03

كتب : FilGoal

ماكجين - اسكتلندا ضد هايتي

يرى جون ماكجين نجم اسكتلندا أن منتخب بلاده حقق انتصارا مستحقا أمام هايتي.

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وقال جون ماكجين لاعب اسكتلندا عبر بي إن سبورتس: "توقعت وصول الكرة بهذه الطريقة وهذا ما سهل علي تسجيل الهدف. كان هناك تعاون جيد بين اللاعبين".

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وأضاف "لقد نجحنا في استغلال طريقة لعبنا بعد أن صنعنا العديد من الفرص. لكن الأجمل في النهاية أننا حققنا الانتصار".

وشدد "أعتقد أننا قادرون على صناعة الفارق في هذه البطولة، لكن يجب أن نحتفل بالفوز اليوم أولا".

وأتم تصريحاته "حققنا صدارة المجموعة، وعلينا البناء على هذا النجاح قبل مواجهتنا المقبلة أمام المغرب".

وسجل جون ماكجين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

اسكتلندا حققت انتصارها الأول في كأس العالم منذ الفوز على السويد 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 1990.

وعادت اسكتلندا للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 28 عاما، إذ شاركت في نسخة 1998 بفرنسا.

بينما عادت هايتي للتواجد في كأس العالم بعد غياب 52 عاما وتحديدا منذ نسخة 1974.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل.

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