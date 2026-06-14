كأس العالم - أدفوكات: سنجعل الأمور صعبة على ألمانيا وليس لدينا شيئا نخسره

تحدى الهولندي ديك أدفوكات مدرب كوراساو منتخب ألمانيا قبل لقاء الفريقين في كأس العالم 2026، موضحا أن فريقه ليس لديه شيئا ليخسره.

ويستعد منتخب كوراساو لمواجهة ألمانيا في الثامنة مساءً اليوم الأحد لحساب المجموعة الخامسة.

وسيصبح أدوفكات أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم محطما الرقم القياسي بعمر 78 عاما.

وقال ديك أدوفكات في المؤتمر الصحفي: "نحن دولة صغيرة مقارنة بألمانيا، وسنجعل الأمور صعبة عليهم للعب".

وأضاف "أحيانا تفوز الفرق الصغيرة أو فرق الهواه على الفرق الأكبر، في هولندا يحدث هذا الأمر بشكل معتاد".

وواصل "ليس لدينا شيئا نخسره، التوقعات ليس عالية لكننا نريد مفاجأة الناس، التواجد هنا أمر رائع للاعبين والبلد، وعلينا إظهار قدراتنا الحقيقية".

وردا على الفارق بين تدريب كوراساو وهولندا وكوريا الجنوبية قال: "روح الفريق هنا شيئا لم أراه من قبل، لدينا الكثير لنكسبه من أجل الجزيرة، ومن الرائع أن أكون جزءا من هذا. عندما ترى ما حققه الفريق، تشعر بالفخر كمدرب".

وأتم "كل اللاعبين جاهزين ومستعدين للعب".

وتعد كوراساو أصغر دولة من حيث السكان والمساحة مشاركة في كأس العالم.

وتضم المجموعة الخامسة أيضا كل من الإكوادور وكوت ديفوار.