كأس العالم - مؤتمر مدرب اليابان: في مجموعتنا أي فريقه يمكنه الفوز.. وأعتذر لـ إندو شخصيا

الأحد، 14 يونيو 2026 - 07:48

كتب : FilGoal

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان

شدد هاجيمي مورياسو مدرب اليابان على صعوبة مجموعته في كأس العالم 2026 واعتذر لـ واتارو إندو بعد استبعاده من قائمة الساموراي.

ويستعد منتخب اليابان لمواجهة هولندا في افتتاح مشوار الأزرق في كأس العالم 2026.

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي: "في تلك المجموعة أي فريقه يمكنه الفوز، تونس لم تستقبل أهدافا في التصفيات، والسويد تمتلك لاعبين من طراز رفيع ومهاجمين رائعين".

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وأضاف "لذلك لا نعرف من سيتأهل من تلك المجموعة، صعب للغاية التنبؤ بذلك".

ويبدأ منتخب اليابان مشواره في كأس العالم بلقاء هولندا في الحادية عشر مساء اليوم الأحد 14 يونيو.

وتابع "استبعاد إندو؟ عندما أرسلت الرسالة إلى إندو، كانت رد فعله مختلف عما كنت أتخيله. شعرت بالسوء لإيصال مثل هذه الرسالة إليه".

وأتم "بالطبع شعر واتارو بالألم، لكن أفراد عائلته وكل من يحبهم تفهموا الأمر. أتفهم تماما أن مثل هذه الرسالة ستؤلمهم بشدة، وأود حقا أن أعتذر لهم شخصيا بصدق".

وانضم إندو لاعب ليفربول إلى قائمة اليابان النهائية لكن الإصابة تسببت في استبعاده وانضمام شوتو ماشينو مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ولم يتعاف إندو من الإصابة التي أجرى بسببها جراحة في فبراير الماضي بشكل كاف ليخرج من قائمة الساموراي رغم تمسك المدرب بضمه.

ويتواجد الساموراي في مجموعة تضم كل من تونس والسويد وهولندا.

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