انتهت كأس العالم - أستراليا (2)-(0) تركيا.. فوز الأصفر

الأحد، 14 يونيو 2026 - 07:00

كتب : FilGoal

نيستوري إيرانكوندا - أستراليا - تركيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تركيا ضد أستراليا في الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان في ملعب بي سي بالاس بمدينة فانكوفر الأمريكية.

تضم المجموعة أمريكا وباراجواي، وانتهت مباراتهما بفوز أًصحاب الأرض بنتيجة 4-1.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 77: الحارس يمنع فرصة محققة أمام كريم أكتوركوجلو

ق 75: جوووول الثاااني بتصويبة قوية من ميتكالف

ق 57: ركلة حرة مباشرة من جولر يتصدى لها الحارس ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: القائم الأيسر يمنع هدفا محققا لتركيا

ق 27: جووووول أووووول نيستوري إيرانكوندا يتسلم الكرة الطولية ويراوغ ويسدد في الشباك

ق 19: تصويبة من كاديوجلو تمر دون خطورة على أستراليا

بداية اللقاء

كأس العالم تركيا أستراليا
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