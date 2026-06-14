كرة سلة - نيوريوك نيكس يحقق لقب NBA وينهي صياما دام 53 عاما

توج نيويورك نيكس بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة بالفوز على سان أنطونيو سبيرز في سلسلة النهائي بنتيجة 4 مباريات مقابل 1.

ووصلت سلسلة النهائي للمباراة الخامسة وحسم نيكس اللقب لصالحهم بفضل الفوز فيها بنتيجة 94-90.

وحقق نيكس اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1973 أي منذ 53 عاما وهو أكبر فارق زمني بين لقبين في تاريخه المسابقة.

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆 New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06 — NBA (@NBA) June 14, 2026

في اللقاء الأول فاز نيكس بنتيجة 105-95 على سبيرز خارج أرضه، وفي المباراة الثانية انتصر بنتيجة 105-104 لتصبح نتيجة السلسلة 2-0.

وعلى ملعبه في ماديسون سكوير جاردن خسر نيكس اللقاء الثالث أمام أنصارهم بنتيجة 115-111 لتصبح النتيجة 2-1.

وفي المباراة الرابعة عاد نيكس من بعيد وحقق الفوز رغم تأخره بفارق 29 نقطة بنتيجة 107-106 في الثواني الأخيرة لتصبح النتيجة 3-1.

وفي المباراة الخامسة حسم اللقب لصالحه دون الانتظار لمباريات أخرى بنتيجة 94-90.

JALEN BRUNSON. THE 2026 FINALS MVP 🏆 pic.twitter.com/Y7MaiLbUca — ESPN (@espn) June 14, 2026

وحقق مايك براون مدرب نيكس أول لقب له في دوري كرة السلة الأمريكي.