كرة سلة - نيوريوك نيكس يحقق لقب NBA وينهي صياما دام 53 عاما

الأحد، 14 يونيو 2026 - 06:57

كتب : FilGoal

نيويورك نيكس

توج نيويورك نيكس بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة بالفوز على سان أنطونيو سبيرز في سلسلة النهائي بنتيجة 4 مباريات مقابل 1.

ووصلت سلسلة النهائي للمباراة الخامسة وحسم نيكس اللقب لصالحهم بفضل الفوز فيها بنتيجة 94-90.

وحقق نيكس اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1973 أي منذ 53 عاما وهو أكبر فارق زمني بين لقبين في تاريخه المسابقة.

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في اللقاء الأول فاز نيكس بنتيجة 105-95 على سبيرز خارج أرضه، وفي المباراة الثانية انتصر بنتيجة 105-104 لتصبح نتيجة السلسلة 2-0.

وعلى ملعبه في ماديسون سكوير جاردن خسر نيكس اللقاء الثالث أمام أنصارهم بنتيجة 115-111 لتصبح النتيجة 2-1.

وفي المباراة الرابعة عاد نيكس من بعيد وحقق الفوز رغم تأخره بفارق 29 نقطة بنتيجة 107-106 في الثواني الأخيرة لتصبح النتيجة 3-1.

وفي المباراة الخامسة حسم اللقب لصالحه دون الانتظار لمباريات أخرى بنتيجة 94-90.

وحقق مايك براون مدرب نيكس أول لقب له في دوري كرة السلة الأمريكي.

كرة سلة NBA نيويورك نيكس
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