كأس العالم - وهبي: هاجمنا بشكل جيد أمام البرازيل.. وسنلعب بثقة ضد اسكتلندا

أعرب محمد وهبي مدرب المغرب عن رضاه عقب التعادل أمام البرازيل بكأس العالم.

وفرض منتخب المغرب التعادل مع البرازيل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 بلقاء أقيم على ملعب ميتلايف. (طالع التفاصيل)

وقال محمد وهبي مدرب المغرب عبر بي إن سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة للغاية خاصة من الناحية الهجومية في الجزء الأول، طبقنا هذه الخطة أمام النرويج، لكن عندما تواجه فريقا يقوده كارلو أنشيلوتي يكون الأمر مختلفا".

وأضاف "حاولنا الحد من خطورتهم على الأطراف، خاصة في وجود فينيسيوس جونيور ورافينيا، وتأقلمنا مع أسلوب المنافس. لم يكن هدفنا الدفاع طوال 90 دقيقة، بل قدمنا أداء جيدا أيضا عندما امتلكنا الكرة وهاجمنا".

وأجاب "مواجهة اسكتلندا؟ لم نحقق الفوز في مباراتنا الأولى، لذلك ندرك أهمية المباراة المقبلة. إذا نجحنا في الفوز بالمواجهة الثانية فستزداد حظوظنا في التأهل. سنواجه منافسا مختلفا وتحديا جديدا، لكننا سندخل اللقاء بثقة كبيرة".

سجل إسماعيل صيباري هدف المغرب، فيما أدرك فينيسيوس جونيور التعادل للبرازيل.

ولأول مرة يحقق منتخب عربي نتيجة إيجابية أمام البرازيل في كأس العالم، السامبا فازت على الجزائر 1-0 في 1986 ثم المغرب 3-0 في 1998، واليوم أول نقطة عربية أمام الأصفر والأسود.

ولأول مرة تتعادل البرازيل في مباراة يسجل فيها فينيسيوس جونيور بعد 8 انتصارات.

التعادل سيجعل الصدارة غير محسومة إذ يلتقي منتخبا اسكتلندا وهايتي بعد قليل لحسم أمور المجموعة الثالثة.