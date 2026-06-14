انتهت في كأس العالم - اسكتلندا (1)-(0) هايتي.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اسكتلندا ضد هايتي ضمن منافسات كأس العالم.

وتلعب اسكتلندا ضد هايتي ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

لمتابعة مباراة هايتي ضد اسكتلندا دقيقة بدقيقة من هنا.

.................

نهاية الشوط الأول

ق36 ويلسون إيسيدور لاعب هايتي استغل المساحة المتاحة له لمقابلة عرضية متقنة من ركلة حرة، وارتقى للكرة بالقرب من نقطة الجزاء، لكنه وجه رأسيته أعلى العارضة لتضيع فرصة خطيرة على منتخب بلاده.

ق28 جووول الأول: دوك لاعب منتخب اسكتلندا أرسل كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء تصدى لها الحارس جوني بلاسيد ومن ثم تصل الى جون مكجين مع تشتت في دفاعات فريق منتخب هايتي سدد الكرة سكنت الشباك.

ق17 تسديدة قوية رائعة من سكوت ماكتوميناي لاعب منتخب اسكتلندا من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصطدم في القائم الأيسر وتشتت من الدفاع عن منطقة الخطورة.

انطلاق المباراة