التشكيل - ماكتوميناي أساسي مع اسكتلندا.. وثنائي الدوري الإنجليزي يقود هايتي

الأحد، 14 يونيو 2026 - 03:17

كتب : FilGoal

ماكتوميناي - اسكتلندا

يتواجد الثنائي أندرو روبرتسون، وسكوت ماكتوميناي في التشكيل الأساسي لمنتخب اسكتلندا في مواجهة هايتي.

وتلعب اسكتلندا ضد هايتي بعد قليل ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة.

وجاء تشكيل منتخب اسكتلندا كالتالي:

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حراسة المرمى: أنجوس جان

الدفاع: أندي روبرتسون - جاك هندري - جرانت هانلي - أرون هيكي

الوسط: سكوت ماكتوميناي - جون ماكجين - لويس فيرجسون

الهجوم: تشي آدامز - بن جانون - دوك - نوراس شانكلاند

في المقابل يتواجد ويلسون إيسيدور مهاجم سندرلاند، وجان رينسر بيليجارد لاعب وسط ولفرهامبتون في تشكيل هايتي الأساسي.

فيما جاء تشكيل منتخب هايتي كالتالي:

حراسة المرمى: جوني بلاسيد

الدفاع: كارلينس أركوس - ريكاردو آدي - هانيس ديلكرو - مارتن إكسبيرينس

الوسط: جان رينسر بيليجارد - دانلي جاك جاك - لويسيوس ديدسون - روبن بروفيدنس

الهجوم: ويلسون إيسيدور - فرانتزدي بييرو.

يذكر أن المباراة الأولى في المجموعة ذاتها انتهت بتعادل المغرب ضد البرازيل بهدف لكل فريق.

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