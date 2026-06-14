كأس العالم - رئيس الاتحاد الكولومبي يكشف سبب تفضيل كينيونيس لـ المكسيك

الأحد، 14 يونيو 2026 - 01:43

كتب : FilGoal

خوليان كينيونيس - المكسيك

أوضح رامون جيسورون رئيس الاتحاد الكولومبي سبب رفض خوليان كينيونيس لاعب المكسيك لعب لمنتخب كولومبيا.

وسجل كينيونيس المولود في كولومبيا أول أهداف كأس العالم 2026 بقيادة المكسيك للفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 في الافتتاح.

وقال رئيس الاتحاد الكولومبي لقناة "وين سبورتس" المحلية: "فيما يخص جوليان كينيونيس، اتصل به المدرب شخصيًا في البداية، ووافق على اللعب للمنتخب، لكنه عاد واتصل به لاحقًا ورفض، مُفضلاً اللعب مع المنتخب المكسيكي".

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وأضاف "دعوني أؤكد بوضوح تام أنه كان دائمًا ضمن خيارات المدرب نيستور لورينزو".

وأتم "كان قراره الشخصي هو تفضيل اللعب مع المنتخب المكسيكي، ويجب احترام ذلك".

وأصبح خوليان كينيونيس أول لاعب مكسيكي يسجل أول هدف في تاريخ المباراة الافتتاحية لـ كأس العالم، كما بات صاحب ثالث أسرع هدف افتتاحي في البطولة، لكنه في الأصل كولومبي. (تعرف على مسيرة اللاعب)

ويتصدر منتخب المكسيك المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية والتي تضم أيضا جنوب إفريقيا والتشيك.

فيما يتواجد منتخب كولومبيا في كأس العالم 2026 رفقة البرتغال وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.

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