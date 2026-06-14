انتهت كأس العالم - البرازيل (1)-(1) المغرب.. تعادل مثير

الأحد، 14 يونيو 2026 - 00:49

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل - المغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل ضد المغرب لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026.

وتبدأ المباراة في الواحدة بعد منتصف الليل في لقاء يقام على ملعب ميتلايف ستاديوم.

ويقع منتخب المغرب مع البرازيل في المجموعة الثالثة بجانب هايتي واسكتلندا.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+9: أليسون يتصدى لتصويبة قوية من نائل العيناوي ثم يمنع متابعة

ق 78: عرضية أرضية وتصويبة من رافينيا يتصدى لها بونو بثبات

ق 64: تغييران للمغرب سمير الموربيط وشمس الدين الطالبي بدلا من براهيم دياز وعز الدين أوناحي

ق 61: تغييران للبرازيل بمشاركة لويز إنريكي وماتيوس كونيا بدلا من إيجور تياجو وباكيتا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: بونو يتعملق أمام ضربة جانبية من باكيتا

ق 32: جووول التعاااادل فينيسيوس جونيور يسجل للبرازيل بمراوغة وتصويبة قوية من الجهة اليسرى.

ق 21: جوووووووووول صيباري ومرتدة ويسدد كرة من فوق أليسون

ق 7: تصويبة قوية تمر بجوار القائم الأيسر لأليسون

ق 5: عرضية تمر من الجميع وتسديدة من خارج الـ 18 يبعدها الدفاع

بداية اللقاء

المغرب كأس العالم البرازيل
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