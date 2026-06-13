وكالة أعمال عبد الحميد معالي: لم نتفق على العودة لـ الزمالك وننتظر حكم فيفا

أصدرت الوكالة الخاصة بإدارة أعمال المغربي عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة الحالي والزمالك السابق، بيانا يوضح الموقف الحالي لأزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى الأبيض.

عبد الحميد معالي النادي : اتحاد طنجة الزمالك

وجاء البيان كالآتي:

"عقب ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام بشأن موكلنا، عبد الحميد معالي، وما ورد حول وجود اتفاق مزعوم لعودته إلى نادي الزمالك، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة للاعب، نود أن نوضح ما يلي:

"حتى تاريخه، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن المقترح المقدم والمتعلق بإمكانية عودة اللاعب إلى نادي الزمالك. وبالتالي، فإن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تعكس واقع الوضع إطلاقًا".

"كما نستغرب كيف يمكن الحديث عن أي اتفاق في حين أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ساري المفعول مع نادي اتحاد طنجة".

"علاوة على ذلك، فإن النزاع بين الأطراف لا يزال قيد النظر أمام الهيئات المختصة بالفيفا، والتي لم تصدر أي قرار نهائي حتى الآن. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي تكهنات بشأن مفاوضات أو اتفاق يتعلق بحقوق اللاعب تعد سابقة لأوانها ولا أساس لها من الصحة".

"نجدد ثقتنا الكاملة في الإجراءات الجارية والتزامنا باحترام القرارات التي ستصدر عن الجهات المختصة".

"وأخيرًا، نود أن نؤكد على الاحترام العميق الذي نكنه لنادي الزمالك، لتاريخه العريق، وكذلك لجماهيره الوفية. إن هدفنا هو توضيح الحقائق فقط وتجنب أي لبس قد يحيط بالوضع التعاقدي والقانوني للاعب".

"ندعو جميع وسائل الإعلام والمراقبين إلى التحلي بالمسؤولية والتحقق من المعلومات قبل نشرها".

وفسخ معالي تعاقده مع الزمالك بداية شهر ديسمبر الماضي عقب انتهاء مهلة الإنذار التي تقدم بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.