لقجع: المغرب لن يتقدم مجددا لاستضافة أي بطولة إفريقية أخرى

السبت، 13 يونيو 2026 - 23:12

كتب : FilGoal

فوزي لقجع

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أن بلاده لن تتقدم بأي طلب لاستضافة أي بطولة إفريقية مرة أخرى في كرة القدم.

ونقل موقع هسبورت المغربي تصريحات لقجع الذي قال فيها: "المغرب لن يتقدم مرة أخرى بأي طلب لاستضافة أي بطولة إفريقية في كرة القدم".

وأضاف "إذا كانت هناك أي دولة ترغب في تنظيم البطولات الإفريقية فإننا نتمنى لها النجاح والتوفيق".

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وكان المغرب تولى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية والتي حصل على لقبها من قبل الاتحاد الدولي بعد الخسارة من السنغال في النهائي.

كما استضافت المغرب بطولة شمال إفريقيا للناشئين قبل أسابيع والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

كأس الأمم الإفريقية المغرب فوزي لقجع
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