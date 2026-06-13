كأس العالم - منتخب النمسا يغلق الباب أمام ميلان ويجدد عقد رانجنيك

السبت، 13 يونيو 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك

أعلن منتخب النمسا تجديد تعاقده مع المدير الفني رالف رانجنيك حتى عام 2028، ليغلق الباب أمام التكهنات التي ربطت اسمه بالانتقال لميلان خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الاتحاد النمساوي لكرة القدم في بيان رسمي أن رانجنيك مستمر في قيادة المنتخب خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة طويلة المدى تهدف إلى البناء على النتائج الإيجابية التي حققها الفريق تحت قيادته.

وبهذا القرار حسم منتخب النمسا مستقبل مدربه، وقطع الطريق على ميلان الذي كان يضع رانجنيك ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتولي المهمة الإدارية، ليواصل المدرب الألماني رحلته مع المنتخب حتى عام 2028.

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ويستعد راجنيك لقيادة النمسا في كأس العالم 2026، حيث يقع المنتخب في المجموعة العاشرة التي تضم كل من "الأرجنتين، والجزائر، والأردن".

ويفتتح منتخب النمسا مبارياته في كأس العالم بمواجهة الأردن الأربعاء 17 يونيو.

ويواجه الأرجنتين في الجولة الثانية 22 يونيو.

ويختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة الجزائر 28 يونيو.

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