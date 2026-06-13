مباشر كأس العالم - قطر (0)-(1) سويسرا.. إمبولو يسجل الأول

تشكيل كأس العالم - أكرم عفيف يقود هجوم قطر.. وتشاكا أساسي مع سويسرا

مواعيد مباريات السبت 13 يونيو وفجر الأحد.. قطر ضد سويسرا والمغرب في مواجهة البرازيل