مباشر كأس العالم - قطر (0)-(1) سويسرا.. إمبولو يسجل الأول

السبت، 13 يونيو 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

قطر ضد سويسرا - كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشر لمباراة قطر وسويسرا في الجولة الأولى من مباريات المجوعة الثانية.

وتقام المباراة على ملعب سان فرانسيسكو باي آرينا.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق17: إمبولو يتقدم لمنتخب سويسرا من ركلة ترجيح

ق13: ضربة جزاء لسويسرا

ق10: دان ندوي يهدر فرصة محققة للهدف الأول بتسديدة تمر فوق المرمى

ق2: إدميلسون جونيور يهدر انفرادا صريحا بالمرمى

بداية المباراة.

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