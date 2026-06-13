تجربته الأولى.. يايا توريه مدربا لسلوفان براتيسلافا

السبت، 13 يونيو 2026 - 17:34

كتب : FilGoal

توقيع يايا توريه لفريق سلوفان براتيسلافا

أعلن نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي تعيين يايا توريه كمدرب للفريق.

وستكون تجربة سلوفان هي الأولى في مسيرة يايا توريه كمدير فني بعد عدة تجارب كمدرب مساعد.

وكانت التجربة الأخيرة ليابا توريه مع منتخب السعودية كمدرب مساعد لروبيرتو مانشيني.

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وقال توريه عبر موقع النادي الرسمي: "أنا سعيد جدا ومتشوف، بصراحة لا أستطيع الانتظار لأبدأ العمل".

وتابع "كمساعد، حصلت على الفرصة لأعمل مع مانشيني على سبيل المثال، ولكنني انتظرت وقتا طويلا لأبدأ مشروعي الخاص كمدير فني".

سلوفان براتيسلافا هو النادي الأكثر نجاحا في سلوفاكيا، بتتويجه بلقب الدوري 24 مرة خلال تاريخه، كان آخرها بالموسم الماضي.

وسبق ليايا توريه العمل كمساعد مع فرق أوليمبيك دونيتسك وأخمات جروزني وستاندارد ليج ومنتخب السعودية، كما قاد فريق الشباب بتوتنام.

وكان توريه قد أعلن اعتزال كرة القدم في 2020 مع فريق هونجاي الصيني.

يايا توريه سلوفان براتيسلافا
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