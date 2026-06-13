كأس العالم - سيبدأ البطل من حيث أنهى.. مارشينياك حكما لمباراة الأرجنتين ضد الجزائر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مباراة الأرجنتين ضد الجزائر.

وكشف فيفا عن تواجد البولندي سيمون مارشينياك كحكم رئيس لإدارة المباراة.

مارشينياك كان حكما لمباراة نهائي النسخة الماضية بين الأرجنتين ضد فرنسا.

ما يعني أن بطل العالم سيبدأ مشواره بالبطولة مع نفس الحكم الذي أنهى مشواره بالنسخة الماضية معه.

وتستعد الأرجنتين لمواجهة الجزائر فجر الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة برفقة الجزائر والأردن والنمسا.

وكانت الأرجنتين قد توجت بالنسخة الماضية من كأس العالم بعد الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

بينما تشارك الجزائر في النسخة الحالية بعد غيابها عن نسخة 2022 في قطر.