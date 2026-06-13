تجربته الثانية في أوروبا.. مارتن أنسيلمي مدربا لـ إلتشي

أعلن نادي إلتشي تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارتن أنسيلمي لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

ووقع أنسيلمي على عقد مع إلتشي لمدة موسم.

ويأتي تعاقد صاحب الـ 40 عاما مع إلتشي خلفا لإدير سارابيا مدرب الفريق السابق.

التجربة الأخيرة لأنسيلمي كانت برفقة فريق بوتافوجو البرازيلي وخلالها قاد الفريق في 17 مباراة وحقق الفوز في 7 وخسر 8 مباريات وتعادل في مباراتين.

وتعد تلك التجربة هي الثانية لأنسيلمي في أوروبا بعد تدريب بورتو البرتغالي في وقت سابق.

وكان سارابيا قد قاد إلتشي للصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني وقاد الفريق لتجنب الهبوط باحتلال المركز الـ 15 مع نهاية الموسم.

التجربة الأنجح في مسيرة أنسيلمي كانت برفقة فريق إندبينيدنتي ديل فالي الإكوادوري، وقاد الفريق خلالها للتتويج ببطولة كوبا سود أمريكانا مرتين والدور الإكوادوري وكأس السوبر الإكوادوري.