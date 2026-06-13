ذا أثلتيك: ريال مدريد يزاحم مانشستر يونايتد على ضم ماتيوس فيرنانديز

السبت، 13 يونيو 2026 - 15:47

كتب : FilGoal

ماتيوس فيرنانديز - وست هام

دخل نادي ريال مدريد في منافسة مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع ماتيوس فيرنانديز لاعب وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإن ريال مدريد أجرى بعض المحادثات مع ممثلي اللاعب.

وذكرت الشبكة أن أرسنال وباريس سان جيرمان استفسرا أيضا عن اللاعب قبل التفاوض مع ناديه.

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وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات خلال وقت سابق، أن وست هام طلب الحصول على 85 مليون جنيه استرليني لترك اللاعب البرتغالي. وكان وست هام قد ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في صيف 2025 مقابل 44 مليون يورو قادما من ساوثامبتون.

ولعب فيرنانديز 38 مباراة مع وست هام خلال الموسم المنصرم وسجل أهداف وصنع مثلهم.

ورغم مساهمات فيرنانديز إلا أن وست هام هبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الـ 18 برصيد 39 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، أنهى مانشستر يونايتد الدوري في المركز الثالث برصيد 71 نقطة وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويرغب مانشستر يونايتد في تعزيز وسط ملعبه خاصة بعد رحيل كاسيميرو بعد انتهاء عقده.

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