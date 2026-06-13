محمد مخلوف: هناك محادثات لانتقالي إلى الأهلي.. وهذا موقفي

السبت، 13 يونيو 2026 - 14:14

كتب : FilGoal

محمد مخلوف لاعب المصري ضد سموحة

كشف محمد مخلوف لاعب المصري وجود محادثات من الأهلي مع وكيل أعماله لانتقاله.

محمد مخلوف

النادي : المصري

المصري

وقال مخلوف عبر قناة مودرن: "أنيس بوجلبان مدير إدارة الكشافين في الأهلي تحدث مع وكيل أعمالي بشأن الانتقال إلى الأهلي، لكن لا أعرف التفاصيل".

وأضاف "بوجلبان رشحني فقط للانتقال إلى الأهلي وليس أكثر".

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وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن ترشيح بوجلبان للاعب (طالع التفاصيل).

وأكمل "موقفي من الانتقال إلى الأهلي؟ المصري صنع اسمي والجماهير تحبني وأنا أحبهم أكثر حتى، عقدي ينتهي بعد عام، تركيزي مع المصري، لكن أندية مثل الأهلي والزمالك كبيرة وشرف لأي أحد اللعب فيهما، لكن المصري أيضا فريق كبير".

وواصل "تركت مصيري لكامل أبو علي ليحدده إذا هناك عرض رسمي من أي ناد".

وأتم "قادة الفريق طلبوا من كامل أبو علي رئيس النادي قبل مباراة إنبي في نهائي كأس عاصمة مصر بأن تكون المكافأة لجميع اللاعبين الـ 33 وليس فقط من يتواجد في قائمة الفريق خلال المباراة، ووافق رئيس النادي دون تردد".

وسبق أن لعب مخلوف لأندية فاركو والزمالك والداخلية والإسماعيلي ومصر للمقاصة.

وانضم مخلوف لصفوف المصري في 2024 في عقد انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الإسماعيلي.

لاعب الوسط المدافع البالغ 28 عاما خاض هذا الموسم 26 مباراة سجل هدفين وصنع 2 في جميع المسابقات.

وحصل المصري على كأس عاصمة مصر بعد الفوز على إنبي 3-0.

الأهلي الزمالك المصري محمد مخلوف
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