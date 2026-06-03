خبر في الجول - بوجلبان يرشح مخلوف لتدعيم خط وسط الأهلي

دخل محمد مخلوف لاعب وسط المصري حسابات الأهلي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اسم مخلوف طُرح في الأهلي بناءً على ترشيح التونسي أنيس بوجلبان.

وارتبط بوجلبان مؤخرا بالعمل في إدارة الكاشفين بالنادي الأهلي "اسكاوتنج".

وسبق أن قاد بوجلبان تدريب المصري خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2025، لعب خلالهم 10 مباريات.

لاعب الوسط المدافع البالغ 28 عاما خاض هذا الموسم 26 مباراة سجل هدفين وصنع 2 في جميع المسابقات.

وساهم مخلوف في تأهل المصري لنهائي كأس عاصمة مصر إذ يستعد لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل.

وسبق أن لعب مخلوف لأندية فاركو والزمالك والداخلية والإسماعيلي ومصر للمقاصة.

وانضم مخلوف لصفوف المصري في 2024 في عقد انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الإسماعيلي.