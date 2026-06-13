كأس العالم – كما كشف في الجول.. اتحاد الكرة يوضح سبب إزالة النجوم وتغيير لون الأرقام

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أسباب إزالة النجوم الـ 7 على قميص المنتخب وتغيير لون الأرقام قبل كأس العالم 2026.

وكشف اتحاد الكرة الأسباب في بيان مرسل للصحفيين جاء كالتالي:

تلقينا مخاطبة من فيفا تتعلق بعدم السماح بوضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال كأس العالم.

فيفا طلب أيضا إجراء تعديل على لون الأرقام على القمصان لتصبح بالأبيض بدلا من اللون الذهبي من أجل وضوح الرؤية بشكل أكبر.

وبالتالي الأمور ليست مفاجأة وكنا على علم بها قبل انطلاق البطولة.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com في وقت سابق: "فيفا أبلغ الاتحاد المصري بإزالة النجوم من على القمصان التي لا تخص كأس العالم، النجوم الموجودة على القمصان ستكون لأبطال كأس العالم فقط".

وأضاف المصدر "تغيير لون الأرقام على قميص المنتخب؟ من ضمن التعليمات تغيير اللون من الذهبي إلى الأبيض ليكون واضحا للجميع".

وتظهر دول البرازيل والأرجنتين وألمانيا وأوروجواي وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا فقط وعلى قمصانها نجوم تدل على عدد ألقاب كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر يوم الاثنين المقبل لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.