مواعيد مباريات السبت 13 يونيو وفجر الأحد.. قطر ضد سويسرا والمغرب في مواجهة البرازيل

تنطلق مواجهات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026 بمباراة قطر ضد سويسرا.

وعلى الجانب الآخر، يلعب منتخب المغرب أمام البرازيل في فجر الأحد 14 يونيو.

وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك.

كأس العالم

قطر × سويسرا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورت ماكس 1 وماكس 3.

البرازيل × المغرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا فجر الأحد 14 يونيو على بي إن سبورت ماكس 2 وماكس 4.

هايتي × اسكتلندا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا فجر الأحد 14 يونيو وتذاع على قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وماكس 3.

استراليا × تركيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة صباحا فجر الأحد 14 يونيو وتذاع على قنوات بي إن سبورت ماكس 2 وماكس 4.