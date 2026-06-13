مواعيد مباريات السبت 13 يونيو وفجر الأحد.. قطر ضد سويسرا والمغرب في مواجهة البرازيل
السبت، 13 يونيو 2026 - 10:50
كتب : FilGoal
تنطلق مواجهات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026 بمباراة قطر ضد سويسرا.
وعلى الجانب الآخر، يلعب منتخب المغرب أمام البرازيل في فجر الأحد 14 يونيو.
وتقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك.
كأس العالم
قطر × سويسرا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورت ماكس 1 وماكس 3.
البرازيل × المغرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا فجر الأحد 14 يونيو على بي إن سبورت ماكس 2 وماكس 4.
هايتي × اسكتلندا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا فجر الأحد 14 يونيو وتذاع على قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وماكس 3.
استراليا × تركيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة صباحا فجر الأحد 14 يونيو وتذاع على قنوات بي إن سبورت ماكس 2 وماكس 4.
نرشح لكم
كأس العالم – بوليسيتش يكشف تفاصيل إصابته ضد باراجواي كأس العالم – كما كشف في الجول.. اتحاد الكرة يوضح سبب إزالة النجوم وتغيير لون الأرقام كأس العالم – بقيت كرة واحدة.. ديلي ميل: سرقة معدات تدريب إنجلترا في أمريكا كأس العالم - رئيس الاتحاد الفلسطيني: إسرائيل تضغط لعدم دخولي أمريكا وكندا كأس العالم - بوكيتينو: ما حدث أمام باراجواي ليس إنجازا.. وهذا موقف بوليسيتش كأس العالم - بالوجون رجل مباراة أمريكا ضد باراجواي كأس العالم - تطبيق قانون "تحديد الهوية" لأول مرة رد الجميل