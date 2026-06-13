بوكيتينو: ما حدث أمام باراجواي ليس إنجازا.. وهذا موقف بوليسيتش

أعرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب أمريكا عن سعادة البالغة عقب الفوز على منتخب باراجواي.

وفاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على باراجواي 4-1 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب أمريكا عبر بي إن سبورتس: "اللاعبون والجهاز الفني يستحقون الإشادة على ما قدموه اليوم، وأنا فخور للغاية بهم. ندرك جيدا أن هذه مجرد بداية وليست إنجازا، لكن المباراة الافتتاحية في كأس العالم تكون دائما صعبة ومعقدة، خاصة عندما تلعب على أرضك وبين جماهيرك".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "اللاعبون حققوا الفوز بطريقة رائعة، لا سيما في أول 45 دقيقة من اللقاء".

وأوضح "كريستيان بوليسيتش تعرض لضربة بسيطة في الساق خلال الشوط الأول، وبعدها بدأ يشعر ببعض الألم. لم نرغب في المجازفة به، ولذلك فضلنا استبداله. نأمل أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة".

منتخب أمريكا كرر انتصاره على باراجواي في افتتاح كأس العالم بعد مرور 96 عاما.

وكان منتخب أمريكا قد فاز على باراجواي 3-0 في افتتاح كأس العالم 1930.

فيما أخفق منتخب باراجواي في تحقيق الفوز بعدما عاد للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 16 عاما.

المنتخب الأمريكي حقق أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما أصبح للمرة الأولى يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متجاوزا انتصاره السابق 3-0 على باراجواي في نسخة 1930.

أمريكا حصدت أول 3 نقاط لتتصدر المجموعة الرابعة مبكرا في انتظار مباراة تركيا ضد أستراليا ضمن الجولة ذاتها.