استهل منتخب أمريكا مشواره في كأس العالم 2026 بفوز عريض على باراجواي.

وفاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على باراجواي 4-1 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

سجل أهداف المباراة: داميان بوباديلا (بالخطأ في مرماه)، وفولارين بالوجون (هدفين)، وجيوفاني رينا.

داميان بوباديلا سجل أول هدف عكسي في كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

فيما سجل فولارين بالوجون أول ثنائية في البطولة المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب أمريكا كرر انتصاره على باراجواي في افتتاح كأس العالم بعد مرور 96 عاما.

وكان منتخب أمريكا قد فاز على باراجواي 3-0 في افتتاح كأس العالم 1930.

فيما أخفق منتخب باراجواي في تحقيق الفوز بعدما عاد للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 16 عاما.

المنتخب الأمريكي حقق أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما أصبح للمرة الأولى يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متجاوزا انتصاره السابق 3-0 على باراجواي في نسخة 1930.

أمريكا حصدت أول 3 نقاط لتتصدر المجموعة الرابعة مبكرا في انتظار مباراة تركيا ضد أستراليا ضمن الجولة ذاتها.

رد الجميل

فولارين بالوجون مهاج موناكو كان سببا رئيسا في فوز المنتخب الأمريكي العريض على باراجواي بعدما سجل هدفين من أصل 4 أهداف.

وأوفى بالوجون بوعده بعدما صرح خلال معسكر منتخب أمريكا الإعدادي لكأس العالم في كاليفورنيا وقال: "أشعر أن كل ما مررت به في مسيرتي يقود إلى هذه اللحظة. تمثيل بلادي في كأس العالم أمام جماهيرنا سيكون أمرا مميزا بالنسبة ليي. أتطلع بشوق كبير إلى هذه التجربة، وأرغب في رد الجميل".

وكان بإمكان بالوجون استكمال مسيرته مع منتخبات إنجلترا بعدما مثله تحت 17 عاما، و20 عاما، و21 عاما كما امتلك فرصة تمثيل نيجيريا، بلد والديه، لكنه قرر قبل ثلاثة أعوام اختيار المنتخب الأمريكي والآن رد الجميل وقاد لانتصار ثمين في كأس العالم.







































التشكيل

قاد الثنائي كريستيان بوليسيتش وسيرجينيو ديست تشكيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام باراجواي.

في المقابل تعافى خوليو إنسيسو مهاجم باراجواي من الإصابة في الفخذ الأيمن ليقود هجوم منتخب بلاده رفقة ميجيل ألميرون.

وصف المباراة

كادت الولايات المتحدة أن تتقدم مبكرا عبر فولارين بالوجون، لكن تسديدته فقدت خطورتها بعد اصطدامها بأحد المدافعين لتصل سهلة إلى الحارس أورلاندو جيل.

وبعدها بدقائق، افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما انطلق كريستيان بوليسيتش من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية مرت عبر ويستون ماكيني قبل أن يحولها داميان بوباديلا بالخطأ إلى شباك منتخب بلاده.

وواصل المنتخب الأمريكي ضغطه مستفيدا من تحركات بوليسيتش وماكيني، في حين كانت أخطر محاولات باراجواي عبر تسديدة خوليو إنسيسو التي غيرت اتجاهها قبل أن تمر بعيدا عن المرمى.

وسجل بالوجون هدفا ثانيا للولايات المتحدة في الدقيقة 28، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على بوليسيتش في بداية الهجمة.

ولم ينتظر مهاجم موناكو كثيرا، إذ عاد بعد ثلاث دقائق فقط ليهز الشباك مجددا بعدما استغل تمريرة بوليسيتش العرضية وأسكن الكرة في المرمى.

واستمرت الأفضلية الأمريكية خلال الشوط الأول، حيث اقترب كريس ريتشاردز من التسجيل برأسية مرت بجوار القائم، كما تصدى أورلاندو جيل لمحاولة خطيرة من مالك تيلمان.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف بالوجون الهدف الثالث بعدما استقبل تمريرة بينية من تيلمان، وتجاوز مدافعين بمهارة قبل أن يسدد كرة رائعة في الزاوية العليا للمرمى، لينهي المنتخب الأمريكي أول 45 دقيقة متقدما بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، طالب لاعبو الولايات المتحدة بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط فولارين بالوجون داخل المنطقة، لكن الحكم رفض احتساب أي مخالفة.

كما أهدر مالك تيلمان فرصة أخرى بعدما سدد الكرة بجوار المرمى.

ورغم التأخر بثلاثة أهداف، لم يستسلم منتخب باراغواي، وكاد دييجو جوميز أن يقلص الفارق بعد مجهود فردي مميز من خوليو إنسيسو، لكنه فشل في استغلال الفرصة بالشكل الأمثل.

ونجحت باراجواي أخيرا في هز الشباك قبل 17 دقيقة من النهاية، عندما تبادل إنسيسو الكرة مع ألميرون قبل أن يمرر عرضية أرضية إلى البديل ماوريسيو، الذي سجل هدفه الدولي الأول بتسديدة تجاوزت الحارس مات فريز.

وواصل الحارس أورلاندو جيل تألقه في الدقائق الأخيرة، بعدما تصدى لمحاولات خطيرة من مالك تيلمان وتيموثي وياه، إلا أن المنتخب الأمريكي اختتم مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع. فبعد هجمة جماعية مميزة تناقل خلالها اللاعبون الكرة في 26 تمريرة متتالية، وضع جيوفاني رينا الكرة بلمسة رائعة في الشباك مسجلا الهدف الرابع.