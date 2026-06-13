كأس العالم - بوباديلا يسجل أول هدف عكسي في نسخة 2026

سجلت مباراة الولايات المتحدة وباراجواي أول هدف عكسي في بطولة كأس العالم 2026 عن طريق داميان بوباديلا.

وتقدم المنتخب الأمريكي مبكرا على باراجواي في اللقاء المقام ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدور المجموعات.

وجاء الهدف في الدقيقة السابعة، عندما مرر كريستيان بوليسيتش كرة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، حاول على اثرها داميان بوباديلا لاعب باراجواي تشتيتها، لكنها ارتدت بشكل خاطئ الى داخل مرماه لتمنح أمريكا التقدم.

ويعد هذا الهدف العكسي رقم 55 في تاريخ بطولات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930 في أوروجواي.

كما أنه الأول في المونديال منذ هدف الأرجنتيني إنزو فرنانديز في مرماه خلال فوز الأرجنتين على أستراليا 2-1 في دور الـ16 من نسخة قطر 2022.

كما يمثل هذا الهدف ثاني حالة هدف عكسي تسجل ضد باراجواي في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

وكان كارلوس جامارا قد سبق بوباديلا بعدما سجل في مرماه خلال خسارة باراجواي أمام إنجلترا 0-1 في مونديال 2006 بالمانيا.