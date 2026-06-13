كأس العالم - مران منتخب مصر.. تعليمات خاصة لصلاح ومرموش تحضيرا لمواجهة بلجيكا

واصل منتخب مصر اتدريباته بملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026 بمواجهة بلجيكا في العاشرة مساء الاثنين المقبل.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية و تقسيمة ثم تسديد علي المرمي.

وحرص حسام حسن علي التحدث مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز والاستعداد للمونديال وأهمية ضربة البداية أمام فريق بلجيكا.

وأظهرت الصور التي نُشرت عبر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام حسن المدير الفني وهو يعطي تعليمات خاصة للثنائي الهجومي، محمد صلاح وعمر مرموش.

وكشف فيفا عن طاقم الحكام بقيادة البرازيلي رامون أباتي.

وجاء الطاقم كالتالي:

حكم ساحة: رامون أباتي من البرازيل

مساعد 1: دانيلو مانيس من البرازيل

مساعد 2: رافائيل ألفيس من البرازيل

حكم رابع: كيفن أورتيجا من بيرو

حكم مساعد احتياطي: ميجيل أوروي من بيرو

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.