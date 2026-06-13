مباشر كأس العالم - أمريكا (3)-(1) باراجواي.. جووووول تقليص الفارق

السبت، 13 يونيو 2026 - 03:54

كتب : FilGoal

ألميرون - أمريكا ضد باراجواي - كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أمريكا ضد باراجواي ضمن كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب أمريكا ضد باراجواي ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

وتلعب أمريكا رفقة باراجواي وتركيا وأستراليا في المجموعة الرابعة.

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لمتابعة مباراة أمريكا ضد باراجواي دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق45+5 تمريرة بينية رائعة من مالك تيلمان من منتصف ملعب باراجواي الدفاعي نحو فلورين بالوجن الذي مر بها حو منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكت الشباك.

ق31 جووول الثاني.. مرور من كريستيان بوليسيتش بمجهود فردي رائع من الجهة اليسرى ثم أرسل تمريرة بينية نحو منتصف منطقة الجزاء سددها فلورين بالوجن تسديدة أرضية تسكن يسار الشباك.

ق7 كريستيان بوليسيتش لاعب منتخب أمريكا حاول إرسال تمريرة من الجهة اليسرى لمنتصف منطقة الجزاء ومن ثم حاول داميان بوباديلا لاعب منتخب باراجواي تشتيت الكرة ولكن تتدخل مرماه بالخطأ.

ق5 رد سريع من المنتخب الامريكي بعد انطلاقة سريعة من ديست وتسديدة قوية تصدى لها حارس باراجواي

ق1 تسديدة قوية من دييجو جوميز وتصدي رائع من مات فريز حارس أمريكا

انطلاق المباراة

كأس العالم أمريكا باراجواي
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