مباشر كأس العالم - أمريكا (1)-(0) باراجواي.. ديست يهدر الثاني

السبت، 13 يونيو 2026 - 03:54

كتب : FilGoal

أمريكا ضد باراجواي - كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أمريكا ضد باراجواي ضمن كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب أمريكا ضد باراجواي ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

وتلعب أمريكا رفقة باراجواي وتركيا وأستراليا في المجموعة الرابعة.

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لمتابعة مباراة أمريكا ضد باراجواي دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق7 كريستيان بوليسيتش لاعب منتخب أمريكا حاول إرسال تمريرة من الجهة اليسرى لمنتصف منطقة الجزاء ومن ثم حاول داميان بوباديلا لاعب منتخب باراجواي تشتيت الكرة ولكن تتدخل مرماه بالخطأ.

ق5 رد سريع من المنتخب الامريكي بعد انطلاقة سريعة من ديست وتسديدة قوية تصدى لها حارس باراجواي

ق1 تسديدة قوية من دييجو جوميز وتصدي رائع من مات فريز حارس أمريكا

انطلاق المباراة

أمريكا باراجواي كأس العالم
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